WSJ: Маск тайно жертвовал республиканцам десятки миллионов долларов

Илон Маск на протяжении нескольких лет тайно выделял Республиканской партии десятки миллионов долларов.

Илон Маск на протяжении нескольких лет тайно выделял Республиканской партии десятки миллионов долларов.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пожертвования, о которых раньше не было известно, свидетельствуют о том, что Маск "был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов" задолго до того, как летом 2024 года основал комитет в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, отмечает издание.

Осенью 2022 года миллиардер выделил более $50 млн на кампанию, направленную против демократов в колеблющихся штатах накануне промежуточных выборов. В 2023 году Маск пожертвовал $10 млн на поддержку губернатора Флориды Рона Десантиса, претендовавшего тогда на участие в президентской гонке.

Юристы и консультанты Республиканской партии помогали Маску скрывать причастность к этим финансовым операциям. Для обсуждения транзакций использовался мессенджер Signal, применяющий технологию сквозного шифрования данных, добавляет The Wall Street Journal.