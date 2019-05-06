WSJ: Китай может отменить новый раунд торговых консультаций с США из-за угроз Трампа

Китай рассматривает целесообразность отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне. Причина - угроза президента США Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию общим объемом в $200 млрд. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Пекин неприятно удивлен заявлением Трампа и не хочет вести переговоры в обстановке угроз и запугивания. Поэтому Китай изучает вариант в качестве предостережения отменить поездку своей делегации в Вашингтон.