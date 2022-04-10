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WSJ: Китай ускоряет темпы наращивания ядерного арсенала

WSJ: Китай ускоряет темпы наращивания ядерного арсенала Китай ускорил темпы наращивания ядерного арсенала из-за изменения оценки угрозы со стороны США и опасений, что Вашингтон захочет сместить нынешнее правительство КНР.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 06:32
WSJ: Китай ускоряет темпы наращивания ядерного арсенала

Китай ускорил темпы наращивания ядерного арсенала из-за изменения оценки угрозы со стороны США и опасений, что Вашингтон захочет сместить нынешнее правительство КНР.

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Китайские лидеры рассматривают усиление ядерного арсенала как способ удержать США от прямого вовлечения в потенциальный конфликт из-за Тайваня", - отмечает издание.

Пекин опасается, что Вашингтон может захотеть сместить правительство КНР. При этом Китай не намерен использовать ядерное оружие первым, размер арсенала не превысит объемы, необходимые для "обеспечения интересов безопасности Китая", заявили источники. Помимо этого, военные в КНР считают, что нынешний ядерный арсенал устарел, что снижает его потенциал сдерживания и может привести к усилению давления со стороны Вашингтона.

По словам лиц, "знакомых с ходом мыслей китайского руководства", Пекин "не сообщал о каких-либо корректировках ядерной политики страны в связи с событиями в Украине".

Wall Street Journal уточняет, что его источники не вовлечены напрямую в разработку ядерной политики Китая, они работают в ведомствах, занимающихся вопросами безопасности.

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