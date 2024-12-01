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WSJ: Китай изучает российские методы противодействия западным санкциям

WSJ: Китай изучает российские методы противодействия западным санкциям Китай на примере России изучает способы противодействия западным санкциям.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 10:16
WSJ: Китай изучает российские методы противодействия западным санкциям

Китай на примере России изучает способы противодействия западным санкциям.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пекин учредил специальную "межведомственную группу", которая изучает воздействие санкций на Россию и регулярно готовит отчеты для руководства страны. Цель такой деятельности - извлечь уроки из российского опыта смягчения влияния западных ограничений. В частности, для этого китайские чиновники периодически посещают Москву и встречаются там с представителями российского Центробанка, Минфина и иных ведомств.

Интерес для КНР представляют в том числе российские "инициативы по развитию отечественного производства" в условиях санкционного давления, заявил один из собеседников газеты. Пекин, как утверждает The Wall Street Journal, может опасаться, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня, США и их союзники могут ввести против КНР санкции, аналогичные мерам, принятым против России в связи с украинским конфликтом.

Источники газеты подчеркнули, что работа данной группы не означает, что Китай готовит вторжение. МИД КНР заявил в комментарии изданию, что Пекин привержен "сотрудничеству со всеми странами в мире, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды".

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