WSJ: Китай изучает российские методы противодействия западным санкциям

Китай на примере России изучает способы противодействия западным санкциям.

Китай на примере России изучает способы противодействия западным санкциям.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пекин учредил специальную "межведомственную группу", которая изучает воздействие санкций на Россию и регулярно готовит отчеты для руководства страны. Цель такой деятельности - извлечь уроки из российского опыта смягчения влияния западных ограничений. В частности, для этого китайские чиновники периодически посещают Москву и встречаются там с представителями российского Центробанка, Минфина и иных ведомств.

Интерес для КНР представляют в том числе российские "инициативы по развитию отечественного производства" в условиях санкционного давления, заявил один из собеседников газеты. Пекин, как утверждает The Wall Street Journal, может опасаться, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня, США и их союзники могут ввести против КНР санкции, аналогичные мерам, принятым против России в связи с украинским конфликтом.

Источники газеты подчеркнули, что работа данной группы не означает, что Китай готовит вторжение. МИД КНР заявил в комментарии изданию, что Пекин привержен "сотрудничеству со всеми странами в мире, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды".