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WSJ: Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время

WSJ: Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время Израиль в ближайшее время может предпринять действия в ответ на удар Ирана по израильским военным объектам.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 02:44
WSJ: Израиль ответит на атаку Ирана в ближайшее время

Израиль в ближайшее время может предпринять действия в ответ на удар Ирана по израильским военным объектам.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание не указывает точный день, когда еврейское государство ответит на атаку. Источники газеты отмечают, что США не будут принимать участие ни в одной такой наступательной операции Израиля. Вашингтон настаивает на том, чтобы еврейское государство не делало ничего, что могло бы привести к дальнейшей эскалации.

Газета The New York Times (NYT) напоминает, что после заседания военного кабинета министров Израиля 14 апреля официальные лица не сделали никаких заявлений. Однако должностное лицо, знакомое с ходом дискуссий, подтвердило, что еврейское государство несомненно отреагирует на атаку Ирана. Как передавала ранее NYT со ссылкой на источники, ответ Израиля будет координироваться с союзниками. Издание не уточнило, с кем именно.

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Версия на азербайджанском языке WSJ: İsrail İranın hücumuna tezliklə cavab verəcək

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