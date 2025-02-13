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WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году Разведывательные агентства США пришли к выводу, что Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году, стремясь воспользоваться ослаблением Тегерана.
Другие страны
13 февраля 2025 г. 04:43
WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Разведывательные агентства США пришли к выводу, что Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году, стремясь воспользоваться ослаблением Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Этот вывод был включен в аналитический отчет, подготовленный в последние дни администрации экс-президента США Джо Байдена. В документе подчеркиваются риски дальнейшей военной активности в регионе после того, как возможности Ирана были ослаблены в течение 2024 года.

По данным двух источников, знакомых с разведданными, Израиль планирует заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа для таких ударов, считая его более склонным поддержать атаку, чем бывший президент Джо Байден.

Кроме того, израильская сторона опасается, что время для предотвращения создания Тегераном ядерного оружия истекает. Второй доклад, повторяющий эти выводы, был передан уже в первые дни администрации Трампа, сообщил один из американских чиновников. По мнению военных экспертов, для атаки на хорошо укрепленные ядерные объекты Ирана Израилю потребуется американская поддержка, включая боеприпасы и техническую помощь.

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