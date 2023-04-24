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WSJ: Иран поставляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов по морю

WSJ: Иран поставляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов по морю Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Ирана для пополнения запасов войск, которые воюют в Украине.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 16:19
WSJ: Иран поставляет России сотни тысяч артиллерийских снарядов по морю

Российские корабли переправляют через Каспийское море большое количество артиллерийских снарядов и других боеприпасов из Ирана для пополнения запасов войск, которые воюют в Украине.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявления официальных лиц и документы.

По данным издания, за последние шесть месяцев грузовые суда РФ перевезли более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. По информации осведомленных источников, данные о поставках передали США.

По информации официальных лиц на Ближнем Востоке, последняя партия иранского оружия для России была отправлена в начале марта на борту российского грузового корабля "Расул Гамзатов". На корабле было 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.

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Версия на английском языке WSJ: Iran ships large quantities of ammunition to Russia
Версия на азербайджанском языке KİV: "İrandan Rusiyaya silah daşınır"

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