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WSJ: ХАМАС отказалось от израильских условий прекращения огня

WSJ: ХАМАС отказалось от израильских условий прекращения огня Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось от предложенного Израилем недельного прекращения огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 05:21
WSJ: ХАМАС отказалось от израильских условий прекращения огня

Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось от предложенного Израилем недельного прекращения огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

По их сведениям, Израиль добивался освобождения 40 человек, в том числе всех остающихся в заложниках женщин, детей и пожилых мужчин, которым необходима срочная медицинская помощь. В обмен еврейское государство предлагало приостановку наземных и воздушных операций в секторе Газа на неделю, а также гарантировало поступление в анклав гуманитарной помощи.

По словам собеседников газеты, не стоит оценивать такой итог переговоров как провал, речь идет скорее о попытке палестинского движения добиться от Израиля больших уступок. В частности, представители ХАМАС заявили, что готовы обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня. Кроме того, палестинская группировка "Исламский джихад" требует, чтобы Израиль в обмен более чем на 100 заложников освободил из своих тюрем всех участников "Исламского джихада", чье число достигает тысяч, указывает издание.

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