WSJ: Горнолыжные курорты в Альпах могут закрыться из-за отсутствия снега

Из-за отсутствия снега альпийские горнолыжные курорты оказались под угрозой закрытия.

Из-за отсутствия снега альпийские горнолыжные курорты оказались под угрозой закрытия.

Как передает Report со ссылкой на газету The Wall Street Journal , во Франции на курорте Alpe du Grand Serre в коммуне Ла-Морт в январе температура воздуха была на столько высокой, что невозможно было использовать даже искусственный снег. В результате впервые в зимний сезон был открыты веломаршруты.

Директор курорта Эрик Новак пояснил, что недостаточно поддерживать работу станции: также обострились финансовые риски, которые зависящий от снега в горах курорт испытывает уже несколько лет.

Чтобы решить проблему, лыжную базу планируется перенести выше и построить искусственное озеро для производства снега, также руководство хочет увеличить количество велосипедных и пеших туристических маршрутов для круглогодичной работы.

Отмечается, что жители коммуны Ла-Морт сильно зависят от деятельности Alpe du Grand Serre, а из-за погодных условий лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц в сравнении с обстоятельствами пятидесятилетней давности.