WSJ: Горнолыжные курорты в Альпах могут закрыться из-за отсутствия снега

Из-за отсутствия снега альпийские горнолыжные курорты оказались под угрозой закрытия.
Как передает Report со ссылкой на газету
Директор курорта Эрик Новак пояснил, что недостаточно поддерживать работу станции: также обострились финансовые риски, которые зависящий от снега в горах курорт испытывает уже несколько лет.
Чтобы решить проблему, лыжную базу планируется перенести выше и построить искусственное озеро для производства снега, также руководство хочет увеличить количество велосипедных и пеших туристических маршрутов для круглогодичной работы.
Отмечается, что жители коммуны Ла-Морт сильно зависят от деятельности Alpe du Grand Serre, а из-за погодных условий лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц в сравнении с обстоятельствами пятидесятилетней давности.