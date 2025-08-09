WSJ: Европа и Киев представили предложение по урегулированию к переговорам РФ и США

О нас

9 августа 2025 г. 21:36
Европейские страны и Украина подготовили собственное предложение по урегулированию российско-украинского конфликта к предстоящим переговорам президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников.

По их словам, в разработке плана приняли участие правительства Великобритании, Германии и Франции, поставив цель "провести вместе с Украиной общую красную линию" для потенциальных переговоров.

Отмечается, что европейский план был представлен вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю США Марко Рубио и спецпосланнику американского президента Киту Келлогу на встрече в Великобритании. В документе говорится, что любая территориальная уступка Киева должна быть обеспечена гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО.

"Европейское предложение включает требования о прекращении огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги" , - отмечается в публикации. Обмен территориями может быть только на взаимной основе, следует из документа.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.

