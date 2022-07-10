WSJ: ЕС работает над ужесточением санкций против России

Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль.

Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal .

По данным издания, санкции призваны нанести удар по российской экономике, финансовому сектору, военной и политической элите, удерживая российские деньги и активы запертыми внутри блока ЕС и резко ограничивая торговые и финансовые связи с Россией.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза заморозили около 14 млрд евро активов, которые принадлежат лицам, оказавшимся под антироссийскими санкциями.

Отмечается, ЕС совместно с союзниками работают над поиском возможностей для более эффективного обнаружения активов лиц, попавших под санкции. Также ряд стран занимается поиском способов, как справиться с расходами на управление этими замороженными активами.