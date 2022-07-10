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WSJ: ЕС работает над ужесточением санкций против России

WSJ: ЕС работает над ужесточением санкций против России Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль.
Другие страны
10 июля 2022 г. 08:04
WSJ: ЕС работает над ужесточением санкций против России

Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Кремль.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, санкции призваны нанести удар по российской экономике, финансовому сектору, военной и политической элите, удерживая российские деньги и активы запертыми внутри блока ЕС и резко ограничивая торговые и финансовые связи с Россией.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза заморозили около 14 млрд евро активов, которые принадлежат лицам, оказавшимся под антироссийскими санкциями.

Отмечается, ЕС совместно с союзниками работают над поиском возможностей для более эффективного обнаружения активов лиц, попавших под санкции. Также ряд стран занимается поиском способов, как справиться с расходами на управление этими замороженными активами.

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