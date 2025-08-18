WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи

Европейские чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи 18 августа с тем, чтобы тот принял условия мирного урегулирования российско-украинского конфликта, предложенные РФ.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal .

По ее сведениям, в Европе видят в качестве основной задачи для Зеленского убедить Трампа в том, что есть другие более предпочтительные альтернативы для того, чтобы реализовать основную цель американского лидера, которая заключается в скорейшем прекращении конфликта.

Как указывает издание, европейские представители в частном порядке признают, что Украина не сможет вернуть все свои территории, однако настаивают на том, чтобы свести потери к минимуму и не признавать российскими окулированные РФ украинские территории.