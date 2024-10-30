О нас

WSJ: Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

WSJ: Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита Соединенных Штатов.
Другие страны
30 октября 2024 г. 06:53
WSJ: Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal.

Отмечается, что Демократическая и Республиканская партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга США времен Второй мировой войны и огромный годовой дефицит бюджета при отсутствии в стране чрезвычайного положения.

Победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден тратить намного меньше денег, чем обещал в ходе своей предвыборной кампании, отмечает замредактора редакционной страницы издания Джеймс Фриман.

Журналист подчеркнул, что США не могут себе позволить стать Аргентиной и предположил, что при таком большом государственном долге американцам нужно не только надеяться, но и молиться.

Отметим, что к концу августа госдолг США превышал $35 трлн. Издание Fox Business отмечало, что показатель увеличивается каждые 100 дней примерно на триллион долларов. Кроме того, расходы на обслуживание долга США в этом году впервые превысили расходы на оборону.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США
Более 50 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США
30 октября 2024 г. 06:15
Британия выделит на оборону дополнительно $3,7 млрд
Британия выделит на оборону дополнительно $3,7 млрд
30 октября 2024 г. 05:05
Забастовка коммунальщиков привела к скоплению отходов на улицах Марселя
Забастовка коммунальщиков привела к скоплению отходов на улицах Марселя
30 октября 2024 г. 04:22
Блинкен и Ермак обсудили военную помощь Киеву
Блинкен и Ермак обсудили военную помощь Киеву
30 октября 2024 г. 03:58
Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль
Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль
30 октября 2024 г. 03:19
Госдеп одобрил продажу Дании ракет класса воздух - воздух на $744 млн
Госдеп одобрил продажу Дании ракет класса воздух - воздух на $744 млн
30 октября 2024 г. 02:46
В Совбезе ООН осудили решение Израиля запретить на территории страны работу БАПОР
В Совбезе ООН осудили решение Израиля запретить на территории страны работу БАПОР
30 октября 2024 г. 01:20
В Боливии в ходе акции протеста пострадали 20 человек
В Боливии в ходе акции протеста пострадали 20 человек
30 октября 2024 г. 00:50
Госдолг Украины превысил $155 млрд
Госдолг Украины превысил $155 млрд
30 октября 2024 г. 00:34
Генштаб Израиля предупредил об ответном ударе в случае новой атаки Ирана
Генштаб Израиля предупредил об ответном ударе в случае новой атаки Ирана
29 октября 2024 г. 23:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi