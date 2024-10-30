WSJ: Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер госдолга США

Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита Соединенных Штатов.

Демократы и республиканцы согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита Соединенных Штатов.

Как передает Report , об этом пишет газета Wall Street Journal.

Отмечается, что Демократическая и Республиканская партии, по сути, согласились игнорировать уровень долга США времен Второй мировой войны и огромный годовой дефицит бюджета при отсутствии в стране чрезвычайного положения.

Победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден тратить намного меньше денег, чем обещал в ходе своей предвыборной кампании, отмечает замредактора редакционной страницы издания Джеймс Фриман.

Журналист подчеркнул, что США не могут себе позволить стать Аргентиной и предположил, что при таком большом государственном долге американцам нужно не только надеяться, но и молиться.

Отметим, что к концу августа госдолг США превышал $35 трлн. Издание Fox Business отмечало, что показатель увеличивается каждые 100 дней примерно на триллион долларов. Кроме того, расходы на обслуживание долга США в этом году впервые превысили расходы на оборону.