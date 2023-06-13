О нас

WSJ: CША собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном

WSJ: CША собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.
Другие страны
13 июня 2023 г. 13:50
WSJ: CША собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Ожидается, что администрация президента США предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США дают Киеву", - пишет издание.

Один из чиновников отметил, что сейчас нет серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном. Но некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность, что из-за передачи этих боеприпасов Вашингтон подвергнут критике, так как они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание
В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание
13 июня 2023 г. 14:57
Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ
Служба Безопасности Украины задержала агента ФСБ
13 июня 2023 г. 14:44
НАТО намерена усилить сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией
НАТО намерена усилить сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией
13 июня 2023 г. 14:40
В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня
В Австралии 15-летнюю автоугонщицу и мошенницу арестовали восемь раз за 42 дня
13 июня 2023 г. 13:41
В Англии мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек
В Англии мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек
13 июня 2023 г. 13:09
На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировали около 13,8 тыс. человек
На Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировали около 13,8 тыс. человек
13 июня 2023 г. 12:05
Столтенберг: В разгар войны трудно назвать точные сроки вступления Украины в НАТО
Столтенберг: В разгар войны трудно назвать точные сроки вступления Украины в НАТО
13 июня 2023 г. 10:54
Глава МИД Молдовы в Париже и Валетте обсудит вопрос вступления страны в ЕС
Глава МИД Молдовы в Париже и Валетте обсудит вопрос вступления страны в ЕС
13 июня 2023 г. 10:44
Reuters: Китай инвестирует в хакеров для потенциальных атак на инфраструктуру США
Reuters: Китай инвестирует в хакеров для потенциальных атак на инфраструктуру США
13 июня 2023 г. 08:46
В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных
В Сирии разбился вертолет, ранены более 20 американских военных
13 июня 2023 г. 08:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi