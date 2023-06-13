WSJ: CША собираются предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

Белый дом собирается предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

"Ожидается, что администрация президента США предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США дают Киеву", - пишет издание.

Один из чиновников отметил, что сейчас нет серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном. Но некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность, что из-за передачи этих боеприпасов Вашингтон подвергнут критике, так как они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.