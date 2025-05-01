WSJ: Cовет директоров Tesla начал поиск нового главы компании

Совет директоров компании по производству электромобилей Tesla начал поиск нового генерального директора, который сменит на этом посту основателя компании Илона Маска.

Совет директоров компании по производству электромобилей Tesla начал поиск нового генерального директора, который сменит на этом посту основателя компании Илона Маска.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее сведениям, это вызвано падением акций Tesla и недовольством части ее инвесторов, по мнению которых, Маск уделяет слишком много внимания своей деятельности в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

Члены совета директоров ранее просили Маска активнее заниматься делами Tesla, но неизвестно, уведомили ли они его о поиске преемника.