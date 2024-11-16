WSJ: Число пусков Starship может достичь четырех сотен при Трампе

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие че

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года.

Как передает Report , об этом сообщает издание Wall Street Journal .

"Гвинн Шотвелл, президент SpaceX и давний заместитель Илона Маска, заявила на мероприятии для инвесторов, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет", - пишет издание.