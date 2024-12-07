WSJ: Чиновники из Египта и Иордании советовали Асаду покинуть Сирию

Чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании.
Как передает Report, об этом в пятницу сообщила газета
Издание утверждает, что "в пятницу Асад оставался в Сирии", и что на прошлой неделе его жена и дети "выезжали в Россию". По данным газеты, Асад просил Турцию "вмешаться, чтобы остановить повстанцев", а также обращался за оружием и разведывательной поддержкой к Египту, Иордании, Ираку и Объединенным Арабским Эмиратам, но получил отказ.