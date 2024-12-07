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WSJ: Чиновники из Египта и Иордании советовали Асаду покинуть Сирию

WSJ: Чиновники из Египта и Иордании советовали Асаду покинуть Сирию Чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании.
Другие страны
7 декабря 2024 г. 04:58
WSJ: Чиновники из Египта и Иордании советовали Асаду покинуть Сирию

Чиновники из Египта и Иордании призвали президента Сирии Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что "в пятницу Асад оставался в Сирии", и что на прошлой неделе его жена и дети "выезжали в Россию". По данным газеты, Асад просил Турцию "вмешаться, чтобы остановить повстанцев", а также обращался за оружием и разведывательной поддержкой к Египту, Иордании, Ираку и Объединенным Арабским Эмиратам, но получил отказ.

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