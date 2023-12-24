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СМИ: Атаковавший судно вблизи Индии БПЛА запустили из Ирана

СМИ: Атаковавший судно вблизи Индии БПЛА запустили из Ирана Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в субботу атаковавший судно у берегов Индии, был запущен с территории Ирана.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 04:50
СМИ: Атаковавший судно вблизи Индии БПЛА запустили из Ирана

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в субботу атаковавший судно у берегов Индии, был запущен с территории Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.

"По танкеру для перевозки химикатов Chem Pluto, который шел под флагом Либерии, принадлежал Японии и обслуживался Нидерландами, нанесли удар примерно в 10:00 по местному времени в Индийском океане в 200 морских милях (370 км) от берега дроном-камикадзе, запущенным из Ирана", - цитирует газета заявление представителя американского министерства обороны.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, пожар на борту был потушен.

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