СМИ: Атаковавший судно вблизи Индии БПЛА запустили из Ирана

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в субботу атаковавший судно у берегов Индии, был запущен с территории Ирана.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в субботу атаковавший судно у берегов Индии, был запущен с территории Ирана.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.

"По танкеру для перевозки химикатов Chem Pluto, который шел под флагом Либерии, принадлежал Японии и обслуживался Нидерландами, нанесли удар примерно в 10:00 по местному времени в Индийском океане в 200 морских милях (370 км) от берега дроном-камикадзе, запущенным из Ирана", - цитирует газета заявление представителя американского министерства обороны.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, пожар на борту был потушен.