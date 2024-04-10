О нас

WSJ: Американские дроны оказались несостоятельными и не справились в боевых условиях

WSJ: Американские дроны оказались несостоятельными и не справились в боевых условиях Американские беспилотники хрупкие и неспособны преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS, а иногда они даже не могли взлетать.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 10:02
WSJ: Американские дроны оказались несостоятельными и не справились в боевых условиях

Американские беспилотники хрупкие и неспособны преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS, а иногда они даже не могли взлетать.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, беспилотники Skydio сбивались с курса и терялись из-за российской радиоэлектронной борьбы, большинство малых дронов, разработанных американскими стартапами, не справились в боевых условиях.

"Это плохая новость и для Пентагона, которому необходимы надежные поставки тысяч беспилотников", - пишет издание.

Не имея решений на Западе, Украина обратилась к более дешевой китайской продукции, чтобы пополнить арсенал беспилотников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ PUA-ları Rusiya texnologiyalarının öhdəsindən gələ bilmir

Другие новости из категории

Байден: Трамп - самая большая угроза для демократии в США
Байден: Трамп - самая большая угроза для демократии в США
10 апреля 2024 г. 10:43
АUKUS рассматривает в качестве партнеров Канаду, Новую Зеландию и Южную Корею
АUKUS рассматривает в качестве партнеров Канаду, Новую Зеландию и Южную Корею
10 апреля 2024 г. 10:17
ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии
ХАМАС отказывается освободить 40 заложников в рамках соглашения о перемирии
10 апреля 2024 г. 09:14
Япония, КНР и Южная Корея намерены провести трехсторонний саммит в конце мая
Япония, КНР и Южная Корея намерены провести трехсторонний саммит в конце мая
10 апреля 2024 г. 06:10
Белый дом может запросить на помощь Украине еще $100 млрд
Белый дом может запросить на помощь Украине еще $100 млрд
10 апреля 2024 г. 04:36
США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk
США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk
10 апреля 2024 г. 03:12
В Южной Корее начался основной день парламентских выборов
В Южной Корее начался основной день парламентских выборов
10 апреля 2024 г. 01:25
Суд в Мичигане вынес приговор родителям подростка, устроившего стрельбу в школе
Суд в Мичигане вынес приговор родителям подростка, устроившего стрельбу в школе
10 апреля 2024 г. 00:14
СМИ: Украина стоит за пожаром на корабле РФ в Балтийском море
СМИ: Украина стоит за пожаром на корабле РФ в Балтийском море
9 апреля 2024 г. 23:01
США планируют усилить борьбу с обходом санкций через криптовалюту
США планируют усилить борьбу с обходом санкций через криптовалюту
9 апреля 2024 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi