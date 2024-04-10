WSJ: Американские дроны оказались несостоятельными и не справились в боевых условиях

Американские беспилотники хрупкие и неспособны преодолеть российские технологии глушения и отключения GPS, а иногда они даже не могли взлетать.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Wall Street Journal.
Как пишет издание, беспилотники Skydio сбивались с курса и терялись из-за российской радиоэлектронной борьбы, большинство малых дронов, разработанных американскими стартапами, не справились в боевых условиях.
"Это плохая новость и для Пентагона, которому необходимы надежные поставки тысяч беспилотников", - пишет издание.
Не имея решений на Западе, Украина обратилась к более дешевой китайской продукции, чтобы пополнить арсенал беспилотников.