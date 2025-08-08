WSJ: Администрация Трампа планирует разместить мигрантов в тюрьме Луизианы

О нас

Другие страны
8 августа 2025 г. 05:15
Администрация президента США Дональда Трампа собирается направить задержанных мигрантов в тюрьму "Ангола" в штате Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, правительство рассчитывает, что в учреждении заключенным будет предоставлено около 450 коек, а сам план вступит в силу уже в начале сентября.

"Ангола" является крупнейшей тюрьмой строгого режима в США, в прошлом она была известна как одна из самых "кровавых" в стране. Как пишет WSJ, размещение мигрантов в Луизиане позволит США сэкономить средства на строительстве нового центра для нелегалов. Газета отмечает, что в случае реализации проекта мигранты будут вынуждены отбывать наказание в учреждении, где более 70% заключенных осуждены за насильственные преступления.

Всего в США Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) управляет более чем 200 центрами временного содержания мигрантов. 4 июля Трамп подписал закон о госрасходах, предусматривающий выделение $45 млрд на расширение возможностей службы содержания задержанных мигрантов.

