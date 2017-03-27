WP: Зять Трампа возглавит новое управление в Белом доме

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 27 марта президент США Дональд Трамп намерен объявить о создании в Белом доме нового подразделения с широкими властными полномочиями, задачей которого будет поиск путей реализации ключевых предвыборных обещаний главы государства. Управление возглавит старший советник президента и его зять Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп. Как сообщает Report, об этом пишет The Washington Post.

Новое подразделение - Управление американской инновации будет находиться в прямом подчинении президенту. Предполагается, что для работы в нем Кушнер привлечет бывших руководителей коммерческих компаний и организаций.