О нас
Аудио новости

WP: Войска России усилили позиции вокруг Донецка

WP: Войска России усилили позиции вокруг Донецка РФ усилила позиции вокруг Донецка артиллерийскими частями
Другие страны
12 апреля 2022 г. 09:18
WP: Войска России усилили позиции вокруг Донецка

В Пентагоне США рассказали о признаках, свидетельствующих о начале усиления и пополнения войсками РФ своих сил в восточной части на Донбассе. В частности, фиксируется укрепление военных позиций вокруг оккупированного Донецка.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США на условиях анонимности, РФ усилила позиции вокруг Донецка артиллерийскими частями.

Речь идет о конвое, который сейчас продвигается на юг от российской границы. Он включает в себя командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехоту для обеспечения безопасности.

Представитель Пентагона назвал это "явным доказательством" того, что Кремль уже преследует свою цель по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей после провала попытки по взятию Киева.

Также чиновник Минобороны США добавил, что в последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.

В Пентагоне пока не располагают информацией, когда Россия может начать новое наступление, но "есть признаки того, что она готовилась к этому".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pentagon: New Russian convoy ‘clear evidence’ of plan to focus on Donbas

Другие новости из категории

Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею
Спецпредставитель США по КНДР посетит Южную Корею
12 апреля 2022 г. 09:19
США и Великобритания отреагировали на заявление о применении химоружия в Мариуполе
США и Великобритания отреагировали на заявление о применении химоружия в Мариуполе
12 апреля 2022 г. 08:39
Израиль в 2021 году продал вооружений на 11,3 млрд долларов
Израиль в 2021 году продал вооружений на 11,3 млрд долларов
12 апреля 2022 г. 08:24
Стрельба в Мексике: погибли три человека, еще семеро ранены
Стрельба в Мексике: погибли три человека, еще семеро ранены
12 апреля 2022 г. 08:10
Премьер Индии предложил провести прямые переговоры Путина и Зеленского
Премьер Индии предложил провести прямые переговоры Путина и Зеленского
12 апреля 2022 г. 06:48
Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ
Япония ввела новые санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ
12 апреля 2022 г. 06:28
В Афганистане протестующие подожгли здание консульства Ирана
В Афганистане протестующие подожгли здание консульства Ирана
12 апреля 2022 г. 02:14
Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Все признаки указывают на шторм
Канцлер Австрии после встречи с Путиным: Все признаки указывают на шторм
12 апреля 2022 г. 01:16
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата
12 апреля 2022 г. 00:37
Макрон готов приехать в Киев при одном условии
Макрон готов приехать в Киев при одном условии
11 апреля 2022 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi