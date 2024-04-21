WP: Власти Европы отказываются конфисковывать замороженные активы РФ

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, европейские должностные лица недовольны тем, что Вашингтон настаивает на рискованных, по их мнению, действиях, поскольку подавляющее большинство активов находится в Европе. В связи с этим российские ответные меры в первую очередь, скорее всего, затронут Старый Свет, отмечается в статье.

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась со своими европейскими коллегами на этой неделе на полях весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне в надежде найти компромисс по вопросу о российских активах. Как отмечает собеседник издания, союзники и партнеры США в Европе согласны с тем, что Украине надо больше помогать, но консенсуса по конкретным вопросам нет. "Мы рассматриваем российские суверенные активы как устойчивое средне- и долгосрочное решение проблемы финансирования Украины", - подчеркнул источник газеты в Минфине США.

Кроме того, продолжает издание, европейские министры финансов также опасаются, что конфискация российских активов может спровоцировать отток капитала с континента. В связи с этим, подчеркивает WP, "США предстоит затяжная борьба" за предоставление финансирования Украине.