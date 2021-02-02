WP: В США предложили запретить Трампу занимать выборные должности

Также поведение политика характеризуется как "предательство исторических масштабов"

Обвинители от Палаты представителей США призвали сенаторов запретить бывшему президенту Дональду Трампу когда-либо занимать выборные должности.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

"Это не тот случай, когда запрет на участие в следующих выборах является достаточной гарантией против будущих злоупотреблений. Трамп поставил под сомнение сам процесс выборов, который должен быть защищен от него и любого, кто повторил бы его (бывшего президента) действия", - говорится в заявлении обвинителей от Палаты представителей.

Также поведение политика характеризуется как "предательство исторических масштабов".

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом. Процесс по импичменту начнется 8 февраля.