WP: Трамп запросил военный самолет из-за угрозы со стороны Ирана

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп требует предоставить ему военный самолет и автомобили для защиты от якобы исходящей от Ирана угрозы его жизни.
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Издание отмечает, что в последние несколько недель представители предвыборного штаба политика направили руководству Секретной службы США письма, в которых выразили неудовлетворенность тем, что она не в должной мере обеспечивает безопасность Трампа. В штабе республиканца настаивали на том, чтобы Секретная служба предоставила военный самолет для перемещений Трампа или обеспечила дополнительную защиту его личного самолета.
Кроме того, в штабе политика настаивают на том, чтобы Секретная служба запретила полеты над резиденциями Трампа и местами проведения его митингов, предоставила штабу пуленепробиваемые стекла для использования на митингах в семи колеблющихся штатах, а также выделила военные автомобили для перемещений республиканца. В штабе политика опасаются попытки покушения на Трампа со стороны Ирана, при которой могут быть использованы "беспилотники или ракеты".
The Washington Post называет запрос "удивительным и беспрецедентным".
"Ни одного кандидата в современной истории не развозили на военных самолетах в преддверии выборов", - подчеркивает издание.