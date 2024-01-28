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WP: Трамп в случае переизбрания может ввести пошлины в 60% на импорт из Китая

WP: Трамп в случае переизбрания может ввести пошлины в 60% на импорт из Китая 45-й президент США Дональд Трамп обсуждает введение пошлин в размере 60% на китайские товары.
Другие страны
28 января 2024 г. 07:47
WP: Трамп в случае переизбрания может ввести пошлины в 60% на импорт из Китая

45-й президент США Дональд Трамп обсуждает введение пошлин в размере 60% на китайские товары.

Как передает Report, об этом сообщили источники The Washington Post (WP). По информации газеты, бывший президент готовится к "новой масштабной экономической атаке на Китай", которая может привести к "глобальной торговой войне".

Трамп публично заявлял о желании понизить торговый статус Китая. По данным WP, это приведет к росту пошлин до 40%. Однако в частных беседах, как утверждает газета, он обсуждает с советниками возможность введения пошлин в 60%. Представители экс-президента не ответили на просьбу прокомментировать информацию.

WP считает, что любой из этих сценариев приведет к "огромным издержкам для США и мировых экономик", они "значительно превысят" последствия торговой войны в первый срок Дональда Трампа. Республиканец ранее ввел пошлины на товары из Китая на $370 млрд. Повышенные пошлины так и не были отменены.

Дональд Трамп претендует на участие в выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года. Его соперником от демократов вновь может стать Джо Байден, которому удалось победить республиканца в 2020 году.

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