WP: Трамп уволит часть высокопоставленных дипломатов из Госдепа

Команда избранного американского президента Дональда Трампа потребовала отставки ряда высокопоставленных карьерных дипломатов из Госдепартамента США.

Команда избранного американского президента Дональда Трампа потребовала отставки ряда высокопоставленных карьерных дипломатов из Госдепартамента США.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Эти меры, указывает издание, призваны продемонстрировать "решительный разрыв" с уходящей администрацией Джо Байдена.

По данным источников, "десятки дипломатов" уйдут в отставку в полдень 20 января после получения соответствующих указаний от помощников Трампа. Как утверждается, вынужденная отставка коснется, в частности, заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса, а также помощника госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетта.

Один из дипломатов, которого попросили уйти в отставку, заявил газете на условиях анонимности, что команда Трампа "отнеслась к этому вопросу профессионально".

По его словам, будущая администрация "хочет иметь на месте людей, с которыми она работала раньше". Как отмечает издание, одним из таких претендентов является Лиза Кенна, которая во времена первого президентского срока Трампа занимала должность исполнительного секретаря Госдепа. Как пишет газета, ожидается, что Кенна может занять пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.