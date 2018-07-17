 Наверх
    Закрыть фоторежим

    WP: Трамп пренебрег материалами, составленными его помощниками для встречи с Путиным

    Предполагалось, что президент США займет жесткую позицию на переговорах

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Президент США Дональд Трамп проигнорировал большинство пунктов 100-страничного документа, составленного его помощниками для встречи главы США с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась  накануне в Хельсинки". 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет  газета The Washington Post 

    По данным  осведомленных источников, то, как Трамп вел диалог, "в значительной мере шло вразрез с планом", который предполагал, что президент США займет жесткую позицию на переговорах. В частности, помощники главы Белого дома перед встречей обсуждали с ним  ряд аспектов, Трамп, однако, "изменил решение по ходу игры" и вел переговоры по-своему.

    Источники The Washington Post в Белом доме отметили также, что занимать твердую позицию в разговоре с Путиным Трампа призывало все его окружение в администрации, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi