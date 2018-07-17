WP: Трамп пренебрег материалами, составленными его помощниками для встречи с Путиным

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "Президент США Дональд Трамп проигнорировал большинство пунктов 100-страничного документа, составленного его помощниками для встречи главы США с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась накануне в Хельсинки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Washington Post

По данным осведомленных источников, то, как Трамп вел диалог, "в значительной мере шло вразрез с планом", который предполагал, что президент США займет жесткую позицию на переговорах. В частности, помощники главы Белого дома перед встречей обсуждали с ним ряд аспектов, Трамп, однако, "изменил решение по ходу игры" и вел переговоры по-своему.

Источники The Washington Post в Белом доме отметили также, что занимать твердую позицию в разговоре с Путиным Трампа призывало все его окружение в администрации, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майкл Помпео.