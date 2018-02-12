WP: Трамп предлагает сократить бюджетные расходы на $3 трлн за 10 лет

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября) предложит сократить бюджетные расходы на $3 трлн в течение последующих 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post (WP) ссылаясь на свои источники в вашингтонской администрации.

При этом издание подчеркивает, что проект бюджета президента не сможет достичь давней цели республиканцев по ликвидации дефицита, так как американское правительство "тратит больше денег, чем приносят доходы".

Так, в 2017 году дефицит бюджета составил $666 млрд, а в 2019 году его прогнозируют на уровне $1,1 трлн.