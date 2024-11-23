WP: Трамп хочет уволить команду прокурора, выдвигавшего против него обвинения

Избранный президент США Дональд Трамп намерен уволить всех членов команды спецпрокурора Джека Смита, который вел дело против республиканца.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен уволить всех членов команды спецпрокурора Джека Смита, который вел дело против республиканца.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их данным, в отставку будут отправлены десятки карьерных юристов, сотрудников ФБР и Минюста, которые обычно защищены от такого рода политических мер. Неясно, как быстро Трамп сможет уволить их.

По словам одного из собеседников издания, Трамп также планирует создать в Министерстве юстиции следственные группы для поиска доказательств фальсификации результатов президентских выборов 2020 года. Как отмечает газета, идея создания такого рода групп с участием прокуроров штатов не так хорошо проработана и "не стоит во главе списка" - в отличие от часто декларируемого избранным президентом желания навести порядок в самом Минюсте.

Спецпрокурор Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминировалась попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляло 20 лет лишения свободы.