WP: Трамп готовится направить 10 тыс. военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп планирует перебросить около 10 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп планирует перебросить около 10 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документы Таможенно-пограничной службы.

"Президент Дональд Трамп готовится направить около 10 тыс. солдат на южную границу", - передает издание. Издание утверждает, что наращивание военного присутствия на границе планируется осуществить в несколько этапов. На первом этапе речь идет об около 1 тыс. военнослужащих.

Исполняющий обязанности министра обороны США Роберт Салессес объявил, что вооруженные силы дополнительно перебросят на западный участок границы с Мексикой 1,5 тыс. военнослужащих, вертолеты и подразделения военной разведки для борьбы с нелегальной миграцией.