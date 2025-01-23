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WP: Трамп готовится направить 10 тыс. военных на границу с Мексикой

WP: Трамп готовится направить 10 тыс. военных на границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп планирует перебросить около 10 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой.
Другие страны
23 января 2025 г. 04:17
WP: Трамп готовится направить 10 тыс. военных на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп планирует перебросить около 10 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документы Таможенно-пограничной службы.

"Президент Дональд Трамп готовится направить около 10 тыс. солдат на южную границу", - передает издание. Издание утверждает, что наращивание военного присутствия на границе планируется осуществить в несколько этапов. На первом этапе речь идет об около 1 тыс. военнослужащих.

Исполняющий обязанности министра обороны США Роберт Салессес объявил, что вооруженные силы дополнительно перебросят на западный участок границы с Мексикой 1,5 тыс. военнослужащих, вертолеты и подразделения военной разведки для борьбы с нелегальной миграцией.

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