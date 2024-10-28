WP теряет подписчиков после отказа от поддержки кандидата на выборах в США

Американская газета The Washington Post (WP), впервые с 1988 года отказавшаяся выступать в поддержку какого-либо кандидата на выборах президента в США, столкнулась с критикой и потерей подписчиков.

Американская газета The Washington Post (WP), впервые с 1988 года отказавшаяся выступать в поддержку какого-либо кандидата на выборах президента в США, столкнулась с критикой и потерей подписчиков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило само издание.

Редакция газеты отмечает, что в социальных сетях набирает обороты движение за отмену подписки на WP.

Недовольные решением директора-распорядителя издания Уильяма Льюиса размещают на своих страницах скриншоты с подтверждением отмены подписки, сопровождая публикации призывами "бойкотировать" газету. В число недовольных вошли как простые читатели, так и журналисты и политики. При этом в издании не уточнили количество отмененных подписок.

По информации газеты, несогласие с решением руководства высказывают и сотрудники издания. Группа обозревателей WP написала материал, в котором позиция руководства была охарактеризована как "отказ от фундаментальных редакционных убеждений газеты". Журналисты подчеркнули, что в преддверии президентских выборов издание должно публично заявить о "своей приверженности демократическим ценностям, <...> а также об угрозе, которую представляет для них [кандидат от республиканцев] Дональд Трамп". В знак протеста уволились уже два обозревателя газеты.

25 октября директор-распорядитель издания Уильям Льюис заявил, что The Washington Post не будет продвигать ни одного из кандидата на грядущих и всех последующих президентских выборах в США. По его словам, издание приняло решение "вернуться к корням", поскольку оно всегда отстаивало ценности этики, верховенства закона и уважения человеческой свободы во всех проявлениях.

Впервые газета выступила в поддержку кандидата в президенты на выборах 1952 года, когда предложила отдать голос за республиканца Дуайта Эйзенхауэра. С 1976 года продвижение кандидатов стало регулярным. Единственным исключением до 2024 года были выборы в 1988 году.