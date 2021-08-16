WP: Талибы заключали тайные сделки с афганскими военными о сдаче оружия

Боевики радикального движения "Талибан" с начала 2020 года тайно договаривались с сотрудниками сил безопасности Афганистана о том, чтобы те за плату отдавали имеющиеся вооружения, сдавались или дезертировали.

Боевики радикального движения "Талибан" с начала 2020 года тайно договаривались с сотрудниками сил безопасности Афганистана о том, чтобы те за плату отдавали имеющиеся вооружения, сдавались или дезертировали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По словам ее источников, имели место сделки, которые "афганские официальные лица называли договоренностями о прекращении огня". По сведениям издания, на самом деле главари талибов "предлагали деньги в обмен на то, чтобы правительственные силы передали имеющиеся у них вооружения".

Как следует из публикации, в течение последних полутора лет талибы заключили различные договоренности такого рода, в частности, с руководителями афганских провинций и другими чиновниками. Имела место "серия случаев капитуляции правительственных сил по итогам переговоров" с боевиками. В публикации констатируется, что эти сделки помогли талибам практически без сопротивления захватить контроль над целым рядом провинций республики.

"Некоторые просто хотели получить деньги", - отметил источник газеты из числа бойцов афганского спецподразделения. По его словам, другие афганские чиновники и военные полагали, что "Талибан" неминуемо одержит победу в Афганистане, и не желали быть на стороне противников движения. По сведениям газеты, некоторые сотрудники полиции республики жаловались на то, что уже в течение многих месяцев не получали заработную плату.

Как отметили источники, подписание США и талибами мирного соглашения в феврале 2020 года деморализовало афганские службы безопасности. Они посчитали, что более не смогут рассчитывать на активную помощь американской стороны в борьбе с боевиками, и в свете этого стали более склонны к договоренностям с талибами о капитуляции.