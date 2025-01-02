WP: Связанные с КНР хакеры взломали подразделение Минфина США

Хакеры, имеющие отношение к правительству Китая, взломали отвечающее за введение санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и офис главы ведомства Джанет Йеллен.

Хакеры, имеющие отношение к правительству Китая, взломали отвечающее за введение санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и офис главы ведомства Джанет Йеллен.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, Пекин мог получить данные о тех, кого Вашингтон рассматривает в качестве потенциальных целей для новых санкций.

"Нападение на OFAC, а также офис министра финансов - события, о которых ранее не сообщалось, - отражает решимость Пекина заполучить разведывательную информацию о своем наиболее значительном сопернике в мировой борьбе за власть и влияние, указали официальные лица", - пишет издание.

Как указали его собеседники, получение доступа даже к несекретным документам может быть по-прежнему полезным для КНР. По их словам, взлом управления может дать КНР информацию о дискуссиях по санкциям внутри американского правительства. The Washington Post подчеркивает, что до введения рестрикций OFAC делает записи о том, как собранные в отношении тех или иных лиц улики соответствуют критериям для их включения в санкционные списки.

Четыре бывших чиновника сообщили газете, что такие файлы могут включать в себя как данные из открытых источников, так и секретные материалы, полученные от американских ведомств или иностранных партнеров. Несмотря на то, что составляющие гостайну документы хранятся отдельно, даже несекретные материалы могут пролить свет на то, как США планируют расширять санкционный режим, и кого именно они рассматривают в качестве потенциальных целей.

Ранее на этой неделе газета The New York Times сообщила о том, что Минфин США доложил Конгрессу о взломе его электронных систем хакерами, которые, как утверждает ведомство, могут быть связаны с правительством Китая.