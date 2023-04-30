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WP: США видят, что ключевые страны не поддерживают Вашингтон против России

WP: США видят, что ключевые страны не поддерживают Вашингтон против России Соединенные Штаты видят, что ключевые страны не поддерживают Вашингтон против России.
Другие страны
30 апреля 2023 г. 07:14
WP: США видят, что ключевые страны не поддерживают Вашингтон против России

Соединенные Штаты видят, что ключевые страны не поддерживают Вашингтон против России.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

"Глобальная повестка президента США Джо Байдена сталкивается с серьезными вызовами в свете того, что развивающиеся страны пытаются отстраниться от усиливающегося противостояния между США, Россией и Китаем и в некоторых случаях использовать это соперничество в своих интересах", - указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет, в первую очередь, про Бразилию, Египет, Индию и Пакистан.

Отдельно приводится в пример ситуация с Пакистаном - министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар в марте высказалась против требований Запада, которые нанесли бы ущерб отношениям с ключевым союзником Исламабада - Китаем.

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