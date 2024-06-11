WP: Вашингтон снял многолетний запрет на передачу оружия украинскому "Азову"

Американская администрация разрешила передачу вооружений США украинскому полку "Азов".

Американская администрация разрешила передачу вооружений США украинскому полку "Азов".

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Согласно выдержке из этого заявления, которую приводит издание, отряд прошел "тщательную проверку" в соответствии с "законом Лихи", который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей "нет доказательств" таких нарушений, говорится в тексте.

В мае 2017 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства. В него вошла поддержанная американским Конгрессом поправка, согласно которой Пентагону запрещено расходовать средства, выделенные на предоставление военной помощи Украине, на оказание какой-либо поддержки украинскому батальону "Азов".

Действие данной нормы затем неоднократно продлевалось.