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WP: Вашингтон снял многолетний запрет на передачу оружия украинскому "Азову"

WP: Вашингтон снял многолетний запрет на передачу оружия украинскому "Азову" Американская администрация разрешила передачу вооружений США украинскому полку "Азов".
Другие страны
11 июня 2024 г. 06:52
WP: Вашингтон снял многолетний запрет на передачу оружия украинскому Азову

Американская администрация разрешила передачу вооружений США украинскому полку "Азов".

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Согласно выдержке из этого заявления, которую приводит издание, отряд прошел "тщательную проверку" в соответствии с "законом Лихи", который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей "нет доказательств" таких нарушений, говорится в тексте.

В мае 2017 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал закон о финансировании федерального правительства. В него вошла поддержанная американским Конгрессом поправка, согласно которой Пентагону запрещено расходовать средства, выделенные на предоставление военной помощи Украине, на оказание какой-либо поддержки украинскому батальону "Азов".

Действие данной нормы затем неоднократно продлевалось.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “Azov”a silah tədarükü ilə bağlı qoyulan qadağanı ləğv edib

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