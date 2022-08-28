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WP: США расширили поставки вооружений на Украину морским транспортом

WP: США расширили поставки вооружений на Украину морским транспортом Пентагон в последние месяцы расширил доставку вооружений в Украину морским транспортом вместо поставок по воздуху.
Другие страны
28 августа 2022 г. 14:12
WP: США расширили поставки вооружений на Украину морским транспортом

Пентагон в последние месяцы расширил доставку вооружений в Украину морским транспортом вместо поставок по воздуху.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно этим данным, поставки оружия по морю стартовали через несколько недель после начала российской специальной военной операции, но значительно расширились весной, когда Вашингтон начал предоставлять Киеву гаубицы и другие тяжелые вооружения, для применения которых необходим также постоянный приток боеприпасов. Газета отмечает, что хотя поставки по воздуху более оперативны, морской транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов, что дает Киеву возможность создавать запасы вооружений.

Издание приводит слова представителя Транспортного командования ВС США Стивена Паттхоффа, сказанные в ходе встречи с первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс во время ее визита на одну из военных баз в штате Иллинойс. "Когда мы начали предоставлять им гаубицы, мы поняли, что потребуется больше боеприпасов. Мы смогли начать использовать больше морского транспорта для того, чтобы оказывать эту поддержку и доставлять их туда зачастую даже до того, как они были запрошены", - пояснил он.

По мнению газеты, расширение поставок вооружений подобным способом свидетельствует о том, что в Вашингтоне ожидают затяжного конфликта в Украине, который может "продолжаться в течение еще многих месяцев и даже лет".

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Версия на азербайджанском языке "Washington Post": ABŞ dəniz yolu ilə Ukraynaya daha çox silah verməyə başlayıb

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