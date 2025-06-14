WP: США применили Patriot и THAAD для отражения атаки Ирана на Израиль

США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.

США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.

Как передает Report , об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников.

"Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо) Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером", — говорится в публикации.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль провел против Ирана операцию Rising Lion ("Восстающий лев"). В частности, израильские ВВС атаковали военные и ядерные объекты Ирана, в результате ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики, есть также погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.

Позднее Иран заявил об ответной атаке на военную инфраструктуру Израиля, в том числе стратегические объекты в Тель-Авиве, Ашдоде, Хайфе и Беэр-Шеве.