О нас

WP: США применили Patriot и THAAD для отражения атаки Ирана на Израиль

WP: США применили Patriot и THAAD для отражения атаки Ирана на Израиль США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.
Другие страны
14 июня 2025 г. 05:22
WP: США применили Patriot и THAAD для отражения атаки Ирана на Израиль

США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников.

"Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо) Байдена, участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером", — говорится в публикации.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль провел против Ирана операцию Rising Lion ("Восстающий лев"). В частности, израильские ВВС атаковали военные и ядерные объекты Ирана, в результате ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики, есть также погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.

Позднее Иран заявил об ответной атаке на военную инфраструктуру Израиля, в том числе стратегические объекты в Тель-Авиве, Ашдоде, Хайфе и Беэр-Шеве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке WP: ABŞ İranın İsrailə hücumunu dəf etmək üçün “Patriot” və THAAD tətbiq edib

Другие новости из категории

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по двум базам ВВС Ирана
ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов по двум базам ВВС Ирана
14 июня 2025 г. 04:56
Один человек погиб, еще 63 получили ранения в результате ударов Ирана по Израилю
ФотоОдин человек погиб, еще 63 получили ранения в результате ударов Ирана по Израилю
14 июня 2025 г. 04:24
CNN: Иран атакует базы любой страны, которая защищает Израиль
CNN: Иран атакует базы любой страны, которая защищает Израиль
14 июня 2025 г. 04:13
Глава ЕК в разговоре с президентом Израиля призвала Тель-Авив и Тегеран к деэскалации
Глава ЕК в разговоре с президентом Израиля призвала Тель-Авив и Тегеран к деэскалации
14 июня 2025 г. 03:27
Fars: Иран начал новую волну ударов по Израилю
Fars: Иран начал новую волну ударов по Израилю
14 июня 2025 г. 02:34
Свыше 50 человек погибли при опрокидывании лодок в ДРК
Свыше 50 человек погибли при опрокидывании лодок в ДРК
14 июня 2025 г. 01:57
CNN: Израиль готовит ответ на ракетные удары Ирана
CNN: Израиль готовит ответ на ракетные удары Ирана
14 июня 2025 г. 01:28
ЦАХАЛ опроверг информацию о сбитом над Ираном истребителе и взятом в плен летчике
ЦАХАЛ опроверг информацию о сбитом над Ираном истребителе и взятом в плен летчике
14 июня 2025 г. 00:20
Гросси: Внутри ядерных объектов в Натанзе выявлено радиологическое загрязнение
Гросси: Внутри ядерных объектов в Натанзе выявлено радиологическое загрязнение
13 июня 2025 г. 23:35
IRNA: Иранские ракеты попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля
IRNA: Иранские ракеты попали в здание Министерства нацбезопасности Израиля
13 июня 2025 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi