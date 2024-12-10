WP: США помогли союзным формированиям в Сирии занять важные позиции

Американские военные в Сирии после ее захвата вооруженной оппозицией помогли союзным формированиям занять ряд стратегически важных позиций на территории страны.

Американские военные в Сирии после ее захвата вооруженной оппозицией помогли союзным формированиям занять ряд стратегически важных позиций на территории страны.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам источников издания, "силы США, составляющие около 800 военных, находящихся в различных точках в восточной части Сирии, координировали действия союзных формирований и позволили им захватить стратегически важную территорию, которую в течение многих лет удерживали бывший президент Сирии Башар Асад и Иран".

Кроме того, как уточнили источники, американская сторона "призвала соседний Ирак не позволить находящимся там иранским и поддерживаемым Ираном военным формированиям пересечь границу с Сирией".

В публикации также утверждается, что американские силы сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать террористической группировке ИГИЛ "воспользоваться хаосом" в Сирии.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что турецкая сторона не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии.