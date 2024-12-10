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WP: США помогли союзным формированиям в Сирии занять важные позиции

WP: США помогли союзным формированиям в Сирии занять важные позиции Американские военные в Сирии после ее захвата вооруженной оппозицией помогли союзным формированиям занять ряд стратегически важных позиций на территории страны.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 08:09
WP: США помогли союзным формированиям в Сирии занять важные позиции

Американские военные в Сирии после ее захвата вооруженной оппозицией помогли союзным формированиям занять ряд стратегически важных позиций на территории страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам источников издания, "силы США, составляющие около 800 военных, находящихся в различных точках в восточной части Сирии, координировали действия союзных формирований и позволили им захватить стратегически важную территорию, которую в течение многих лет удерживали бывший президент Сирии Башар Асад и Иран".

Кроме того, как уточнили источники, американская сторона "призвала соседний Ирак не позволить находящимся там иранским и поддерживаемым Ираном военным формированиям пересечь границу с Сирией".

В публикации также утверждается, что американские силы сейчас сосредоточены на том, чтобы не дать террористической группировке ИГИЛ "воспользоваться хаосом" в Сирии.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что турецкая сторона не позволит террористическим организациям воспользоваться ситуацией в Сирии.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Suriyadakı müttəfiq qüvvələrin mühüm mövqelər tutmasına kömək edib

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