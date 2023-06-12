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WP: США планируют расширить Совбез ООН

WP: США планируют расширить Совбез ООН Администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет Безопасности ООН, и добавить в него шесть новых постоянных членов.
Другие страны
12 июня 2023 г. 20:35
WP: США планируют расширить Совбез ООН

Администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет Безопасности ООН, и добавить в него шесть новых постоянных членов.

Как сообщает Report, об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, представитель президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд уже ведет переговоры с другими дипломатами по расширению Совбеза. О нем планируют объявить перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке уже этой осенью.

США планируют включить шесть новых постоянных членов, однако у них не будет права вето. Таким образом, Байден хочет увеличить влияние развивающихся стран.

Президент США настаивает на реформах, несмотря на нежелание авторитетных государств уступить свое традиционное влияние.

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