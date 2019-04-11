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WP: сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД страны

WP: сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД страны

Сенат США в четверг проголосовал за утверждение Дэвида Бернхардта на посту министра внутренних дел США. 

Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

Бернхардт исполняет обязанности главы МВД страны с начала января. Ранее занимавший этот пост Райан Зинке обвинен в растрате бюджетных средств.

В США министерство внутренних дел не является силовым ведомством, оно в основном занимается вопросами использования природных ресурсов.

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