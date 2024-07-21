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WP: Секретная служба США отказывалась выделить дополнительные ресурсы на охрану Трампа

WP: Секретная служба США отказывалась выделить дополнительные ресурсы на охрану Трампа Руководство Секретной службы США в течение последних двух лет неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов на усиление охраны экс-президента Дональда Трампа.
Другие страны
21 июля 2024 г. 09:47
WP: Секретная служба США отказывалась выделить дополнительные ресурсы на охрану Трампа

Руководство Секретной службы США в течение последних двух лет неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов на усиление охраны экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По сведениям издания, "сотрудники, которым было поручено охранять бывшего президента, запрашивали магнитометры и дополнительный персонал для проверок посетителей спортивных мероприятий и других массовых собраний, где бывал Трамп, а также дополнительные группы снайперов и специалистов на других мероприятиях на открытом воздухе". Как следует из публикации, отказы удовлетворить эти запросы руководство Секретной службы нередко объясняло нехваткой ресурсов.

В статье уточняется, что советники Трампа выражали недовольство тем, что служба, ответственная за охрану первых лиц США, "делает недостаточно для защиты бывшего президента".

"Гнев советников Трампа усилился в связи с тем, что представитель службы публично отрицал, что какие-либо запросы дополнительных мер безопасности, поданные Трампом или его охраной, отклонялись", - отмечается в материале. Утверждается, что позднее в Секретной службе США признали, что какие-то запросы могли быть отклонены.

В статье подчеркивается, что никакие из отклоненных запросов не касались непосредственно митинга в штате Пенсильвания, где на Трампа, который является сейчас кандидатом в президенты США от Республиканской партии, совершили покушение.

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