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WP: Приоритетом НАТО будет наращивание поставок РСЗО HIMARS Украине

WP: Приоритетом НАТО будет наращивание поставок РСЗО HIMARS Украине Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), чтобы закрепить "успехи" украинских военных.
Другие страны
20 июля 2022 г. 13:55
WP: Приоритетом НАТО будет наращивание поставок РСЗО HIMARS Украине

Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), чтобы закрепить успехи украинских военных.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post.

Летом и осенью приоритетной задачей НАТО будет поставка большего числа этих ракет для "закрепления недавнего успеха", говорится в материале издания. По словам европейского чиновника, официальные лица в США и Европе хотят, чтобы оборонные компании ускорили производство оружия, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, оружие смогло оказать значительное влияние на происходящее на передовой.

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Версия на английском языке WP: NATO will increase supply of HIMARS to Ukraine

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