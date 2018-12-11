WP: Президент США 86 раз соврал о стене на границе с Мексикой

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп за семь месяцев до промежуточных ноябрьских выборов в американский конгресс 86 раз повторил ложное заявление о строительстве стены на границе. Как передает Report, об этом пишет издание The Washington Post.

Строительство стены на южной границе с Мексикой было предвыборным обещанием Д.Трампа. Вскоре после того, как он стал избранным президентом, Д.Трамп обратился к конгрессу США за финансированием "мексиканской стены". Однако получить деньги на стену не удалось, конгресс в начале этого года выделил деньги на безопасность границы, которые не могли быть потрачены на ее строительство.

Дональд Трамп, тем не менее, объявил о победе. "Мы начали строить нашу стену", - заявил он во время выступления в марте, добавив, что гордится этим.

Издание считает,что Д.Трамп не просто делает оплошности или искажает вещи, но намеренно вводит ложные утверждения в общенациональную дискуссию.