Предупреждение посольства США об атаках в РФ было отчасти основано на данных об ИГ

Американские должностные лица утверждают, что опубликованное в начале марта предупреждение на сайте посольства США в Москве о подготовке вылазок экстремистов в столице было частично основано на разведывательных данных об ответвлении террористической групп

Американские должностные лица утверждают, что опубликованное в начале марта предупреждение на сайте посольства США в Москве о подготовке вылазок экстремистов в столице было частично основано на разведывательных данных об ответвлении террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, такая версия приводится в статье газеты The Washington Post.

В ней констатируется, что 7 марта американское диппредставительство в Москве сообщило, что отслеживает сообщения, согласно которым "у экстремистов есть планы атак на большие скопления людей в Москве, включая концерты".

Посольство тогда рекомендовало гражданам США "избегать больших скоплений людей в следующие 48 часов".