WP: Политический хаос во Франции может сорвать инициативы ЕС в сфере безопасности

Политический хаос во Франции может сорвать инициативы Евросоюза, в том числе в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом пишет американская газета Washington Post.

"Финансовые проблемы вряд ли приведут к спаду европейской экономики в целом или поставят под угрозу евро, единую валюту. Однако они создают риск того, что ЕС не сможет продвинуться вперед по ряду политических, экономических и связанных с безопасностью инициатив", - говорится в материале.

Под особой угрозой могут оказаться два крупных франко-германских военных проекта: инициатива Main Ground Combat System по разработке боевых танков следующего поколения и программа истребителей Future Combat Air System.

Французское правительство в последнее время неоднократно распадалось, вынуждая президента Эмманюэля Макрона назначать четырех премьер-министров в течение 15 месяцев, последний из которых, Себастьен Лекорню, ушел в отставку менее чем через месяц, но был вновь назначен четыре дня спустя.

"Политическая ситуация во Франции - это общеевропейская проблема, поскольку Франция фактически бездействует. Никто не способен эффективно работать над долгосрочными проектами", - сказала WP президент Школы управления Херти в Берлине Корнелия Волл.

По словам экспертов, немецкие политики опасаются предпринимать и финансировать любые инициативы, которые могут быть расценены как опора на безответственную в финансовом отношении Францию.