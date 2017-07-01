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    WP: полиция США застрелила 492 человек за полгода

    Число невооруженных людей, застреленных полицией, несколько снизилось© Foto: Dnr-pravda.ru

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Полиция США в течение первых шести месяцев этого года застрелила 492 человека, что почти совпадает с показателем за тот же период последних двух лет.

    Как передает Report, об этом сoобщила газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов.

    Газета отмечает, что "число невооруженных людей, застреленных полицией, несколько снизилось".

    "В течение первых шести месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека, что почти совпадает с показателем за аналогичный период за два прошлых года, - говорится в статье, - в то время как число невооруженных людей, застреленных полицией, немного снизилось".

    Наиболее часто жертвами полиции становились вооруженные белые мужчины.

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