WP: полиция США застрелила 492 человек за полгода

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Полиция США в течение первых шести месяцев этого года застрелила 492 человека, что почти совпадает с показателем за тот же период последних двух лет.

Как передает Report, об этом сoобщила газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов.

Газета отмечает, что "число невооруженных людей, застреленных полицией, несколько снизилось".

"В течение первых шести месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека, что почти совпадает с показателем за аналогичный период за два прошлых года, - говорится в статье, - в то время как число невооруженных людей, застреленных полицией, немного снизилось".

Наиболее часто жертвами полиции становились вооруженные белые мужчины.