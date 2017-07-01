WP: полиция США застрелила 492 человек за полгода

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Полиция США в течение первых шести месяцев этого года застрелила 492 человека, что почти совпадает с показателем за тот же период последних двух лет.
Как передает Report, об этом сoобщила газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов.
Газета отмечает, что "число невооруженных людей, застреленных полицией, несколько снизилось".
"В течение первых шести месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека, что почти совпадает с показателем за аналогичный период за два прошлых года, - говорится в статье, - в то время как число невооруженных людей, застреленных полицией, немного снизилось".
Наиболее часто жертвами полиции становились вооруженные белые мужчины.
News DepartmentАвтор новости
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