WP: Почти 50% американцев готовы поддержать республиканцев на выборах в конгресс США

Большинство американских избирателей не исключают, что отдадут свой голос за кандидатов от Республиканской партии в рамках промежуточных выборов в палату представителей конгресса США.

Большинство американских избирателей не исключают, что отдадут свой голос за кандидатов от Республиканской партии в рамках промежуточных выборов в палату представителей конгресса США.

Как передает Report , об этом пишет The Washington Post по итогам опроса, проведенного совместно с ABC News.

Сообщается, что республиканцев поддерживают 49% респондентов, а за демократов готовы голосовать — 48%.

Как отмечается, среди потенциальных избирателей поддержка Республиканской партии еще выше, за ее кандидатов могут проголосовать 50% опрошенных, а отдать свой голос за Демпартию планируют 48%.

При этом независимые американцы также в большей степени лояльны республиканцам — 53% собираются голосовать за кандидатов от "красной" партии, а демократов готовы поддержать лишь 45%.

Кроме того, большинство американцев считают, что именно Республиканская партия может помочь США решить проблемы, с которыми сталкивается государство, в том числе в экономике. Республиканцев в данном случае поддерживают 42% респондентов, а готовы сделать ставку на Демократическую партию 40% опрошенных.