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WP: Почти 50% американцев готовы поддержать республиканцев на выборах в конгресс США

WP: Почти 50% американцев готовы поддержать республиканцев на выборах в конгресс США Большинство американских избирателей не исключают, что отдадут свой голос за кандидатов от Республиканской партии в рамках промежуточных выборов в палату представителей конгресса США.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 00:14
WP: Почти 50% американцев готовы поддержать республиканцев на выборах в конгресс США

Большинство американских избирателей не исключают, что отдадут свой голос за кандидатов от Республиканской партии в рамках промежуточных выборов в палату представителей конгресса США.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post по итогам опроса, проведенного совместно с ABC News.

Сообщается, что республиканцев поддерживают 49% респондентов, а за демократов готовы голосовать — 48%.

Как отмечается, среди потенциальных избирателей поддержка Республиканской партии еще выше, за ее кандидатов могут проголосовать 50% опрошенных, а отдать свой голос за Демпартию планируют 48%.

При этом независимые американцы также в большей степени лояльны республиканцам — 53% собираются голосовать за кандидатов от "красной" партии, а демократов готовы поддержать лишь 45%.

Кроме того, большинство американцев считают, что именно Республиканская партия может помочь США решить проблемы, с которыми сталкивается государство, в том числе в экономике. Республиканцев в данном случае поддерживают 42% респондентов, а готовы сделать ставку на Демократическую партию 40% опрошенных.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Amerikalıların təxminən 50%-i Konqresə seçkilərdə respublikaçıları dəstəkləməyə hazırdır

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