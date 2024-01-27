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WP: Планы США по Украине нацелены на оборону

WP: Планы США по Украине нацелены на оборону Новая стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики.
Другие страны
27 января 2024 г. 06:23
WP: Планы США по Украине нацелены на оборону

Новая стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

По сведениям источников издания из числа должностных лиц США, администрация президента Джо Байдена разрабатывает новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории, вместо этого она будет сосредоточена на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплению украинских вооруженных сил и экономики.

В статье отмечается, что администрация Байдена работает над долгосрочной стратегией поддержки Киева, несмотря на трудности с финансированием в Конгрессе.

Подчеркивается, что "эти планы не предполагают значительных приобретений Украины" в том, что касается попыток вернуть контроль над утраченными территориями.

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Версия на азербайджанском языке WP: ABŞ-ın Ukrayna ilə bağlı planları müdafiə məqsədi daşıyır

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