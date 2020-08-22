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WP: На кампанию по переизбранию Трампа потрачена рекордная сумма

WP: На кампанию по переизбранию Трампа потрачена рекордная сумма Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, Республиканская партия и еще два связанных с ними комитета потратили с 2017 года более $1 млрд на кампанию по переизбранию нынешнего главы государства, что является рекордной суммой на данном этапе президе
Другие страны
22 августа 2020 г. 17:50
WP: На кампанию по переизбранию Трампа потрачена рекордная сумма
Дональда Трамп

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, Республиканская партия и еще два связанных с ними комитета потратили с 2017 года более 1 млрд долларов США на кампанию по переизбранию нынешнего главы государства, что является рекордной суммой на данном этапе президентской гонки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье The Washington Post, которая проанализировала соответствующую финансовую документацию.

Издание подчеркивает, что Трамп начал собирать и тратить средства на кампанию по переизбранию уже после того, как занял пост президента в 2017 году - раньше, чем все его предшественники. Для сравнения: к августу 2012 года, за несколько месяцев до выборов, штаб 44-го президента США Барака Обамы и Национальный комитет Демократической партии (НКДП) потратили около 643 млн долларов США на кампанию по его переизбранию.

В июле Трамп смог собрать 165 млн долларов США пожертвований на ведение кампании, а кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден - 140 млн долларов США. К августу действующий глава государства располагал 300 млн долларов США пожертвований на ведение кампании, в то время как его главный соперник - 294 млн долларов США.

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.

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